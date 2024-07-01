جمارك الميناء تحبط محاولة تهريب أسلحة وذخيرة قادمة من فرنسا

تورط مسافر قادم من دولة فرنسا، عبر ميناء الجزائر، في قضية جنائية، كلفته المكوث قي الحبس المؤقت لقرابة سنة. بعد ضبطه متلبسا بحيازة أسلحة وذخيرة، بدون رخصة. حاول المتهم تمريرها وادخالها إلى أرض الوطن بطريقة شرعية.

وبعد تمرير مركبته للتفتيش عبر جهاز “السكانير ” تم العثور بداخلها على 63 خرطوشة ممتلئة ببندقية صيد. من عيار 12 ملم و صاعق كهربائي( TAZER ) مستعمل.

وعليه تم توقيف المعني المدعو” ب. عز الدين” ، واحالته للتحقيق بعد حجز الممنوعات. ليتم متابعته أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار بجناية استيراد ذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا. الجنحة استيراد سلاح من الصنف السادس دون رخصة

من السلطة المؤلة قانونا، جنحة مخالفة التشريع الجمركي.

تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 02-04-2013 تم وضع تحت تصرف مصلحة شرطة الحدود البحرية لميناء الجزائر. المدعو “ب. عز الدين” ببوسماعيل الساكن بولاية تيبازة، والذي كان من بين المسافرين القادمين. من ميناء مارسيليا على متن باخرة نقل المسافرين الجزائرية المسماة (3-971-CB باجي مختار. مصحوبا بمركبته من نوع “رونو إسباس” ذات ترقيم اجنبي.

وأثناء إخضاع المركبة للتفتيش و تمريرها عبر جهاز السكانير عثر بداخلها على 63 خرطوشة ممتلئة ببندقية صيد. من عيار 12 ملم و صاعق كهربائي( TAZER ) مستعمل وعليه تم تحويله إلى مصالح الأمن مع تحرير محضر حجز الجمارك.

اعترافات المتهم

وفي إطار التحقيق اعترف “ب.عز الدين” بحيازته 63 خرطوشة وباقي المحجوزات وأنه جلبها من دولة فرنسا ليسلمها لخاله. من أجل استعمالها في الصيد، و بخصوص الصاعق الكهربائي. صرح المتهم انه له قام بشرائه بفرنسا بمبلغ مالي يقدر ب 05 أرو و مثل هذه الأجهزة مسموح تداولها بفرنسا. و بأنه يجهل بأنها محظورة بالجزائر خاتما أن سبب اقتنائه لهذا الجهاز هو استعماله كمصباح يدوي و للضرورة في حماية نفسه.

بموجب تكليف شخصي من طرف مصالح الضبطية القضائية، تم وضع عينتين من الخراطيش و كذا جهاز الصاعق الكهربائي. تحت تصرف مخبر الشرطة العلمية. و تم انجاز تقرير علمي تقني مؤرخ في 26-04-2023 جاء في خلاصته، أن السلاح الخاص بالدفاع الذاتي و ذات صعقات كهربائية موضوع الخبرة. أن الخراطيش محل الخبرة معدة للاستعمال والطلق عن طريق بنادق صيد و بنادق مضخةو بغرفة عيار 12 أنها مصنفة في الدرجة الخامسة للأسلحة والذخيرة.