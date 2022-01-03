جمارك الوادي تحجز 13 ألف كبسولة بريغابالين

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام بسطيل التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالوادي. وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي بحجز 13200 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك الجزائرية، فقد تم خلال هذه العملية، حجز السيارة. مع توقيف المخالف وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

كما جاءت هذه العملية، في إطار العمل الميداني للفرق الجمركية في مجهوداتها للتصدي وإحباط كل أشكال التهريب.

الوادي.. حجز أزيد من 22 ألف قرص مهلوس