جمارك الوادي تحجز 7329 قرصا “بريغابالين”

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بالوادي، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالوادي بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة. وبالتنسيق مع أفراد مصلحة الوقاية وأمن الجيش بالوادي والمصلحة الجهوية للشرطة القضائية لأمن الجيش بالناحية العسكرية الرابعة بورقلة. من حجز 7329 قرصًا مهلوسًا من نوع بريغابالين 300 ملغ.

الأقراص المهلوسة كانت مخبأة بإحكام داخل كيس بلاستيكي خلف مقعد سائق شاحنة من نوع “شاكمان” محملة بـ 13.000 كلغ من البطاطا. حيث أسفرت العملية عن حجز الأقراص المهلوسة ووسيلة النقل. مع توقيف المشتبه فيه وإحالته على الجهات القضائية المختصة.

وتؤكد هذه العملية يقظة وجاهزية مصالح الجمارك الجزائرية، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، في التصدي لشبكات التهريب والجريمة المنظمة، حماية للاقتصاد الوطني وصونًا للصحة والأمن العموميين.

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