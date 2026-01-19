جمارك باتنة تحجز أزيد من 50 ألف قرص مهلوس

تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك بباتنة، التابعة إقليمياً للمديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة، وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 50.535 قرصاً مهلوساً من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وأوضح بيان لمصالح الجمارك، أن العملية أسفرت عن توقيف ستة (06) أشخاص مشتبه في تورطهم في هذه القضية. وحجز وسيلة النقل المتمثلة في سيارتين نفعيتين ودراجتين ناريتين.

