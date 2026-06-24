جمارك باتنة توقف شخصا وتحجز أكثر من 49 كلغ كيف

تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك بباتنة، بالتنسيق المحكم مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز كمية معتبرة من المخدرات قدرت بـ 49,250 كلغ من الكيف المعالج.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، تم حجز الكمية المذكورة مع توقيف شخص مشتبه فيه وحجز مركبة كانت تستعمل في نقل هذه البضاعة المحظورة.

حيث جرى تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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