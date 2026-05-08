جمارك بجاية تحجز 13 ألف قرص إكستازي مخبأة بطريقة عجيبة!

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمحطة البحرية “حاج حداد” بميناء بجاية، خلال مراقبة باخرة قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي، من إحباط محاولة إدخال 13.334 قرص من المخدرات الاصطناعية من نوع إكستازي، كانت مخبأة بإحكام داخل علب حلويات.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، أسفرت العملية عن حجز 548 ورقة نقدية مزورة من فئة 1000 دج.

بالإضافة إلى مبلغ 3335 أورو، مع توقيف المخالف وحجز وسيلة النقل وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.