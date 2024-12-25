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جمارك.. بخوش يكرّم الوفد الليبي

بقلم عايدة.ع
جمارك.. بخوش يكرّم الوفد الليبي
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أشرف المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش، على تكريم وفد الجمارك الليبية الذي حل بالجزائر في زيارة عمل بحر هذا الأسبوع.

وحسب مصالح الجمارك خص اللواء عبد الحفيظ بخوش بتكريم ضيوف الجزائر من إطارات مصلحة الجمارك اللّيبية. يتقدمهم المدير العام اللواء “موسى علي محمد”، وممثل سعادة سفير دولة ليبيا بالجزائر.

يشار أن الوفد الليبي، برئاسة اللواء موسى علي محمد، المدير العام لمصلحة الجمارك الليبية، حل بالجزائر. للمشاركة في أشغال اللقاء الموسوم بـ ” اجتماع اللّجنة الجمركية المشتركة الجزائرية اللّيبية”.

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