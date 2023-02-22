جمارك: بداية من أول مارس.. دخول هيكل جديد للتعريفة الجمركية حيز التنفيذ

أعلنت المديرية العامة للجمارك عن دخول هيكل جديد للتعريفة الجمركية حيز التنفيذ ابتداء من 1 مارس القادم.

وحسب تعليمة ذات المديرية وجاء هذا الهيكل الجديد اثر التعديلات التي مست 375 بندا تعريفيا فرعيا لبعض المنتجات.

وفقا لذات المصدر “تنفيذا لتعليمات السلطات العمومية وفي اطار متابعة عملية تطهير البنود الفرعية تحمل اسم (الاخرى). قامت ادارة الجمارك بتعديل هيكل التعريفة الجمركية لتغطية بنود فرعية معينة ومصنفة حاليا مع بنود تعريفية غيرها تسمى بـ (الاخرى)”.

وتعد هذه التعليمة، التي وقع عليها المدير العام للجمارك الجزائرية والتي تم نشرها على موقع المؤسسة، موجهة الى المدراء الجهويين ورؤساء المصالح الجهوية للرقابة البعدية.

ووفقا للتعليمة يترجم هذا التعديل، الذي مس 375 بندا فرعيا تحمل اسم “الاخرى”، من خلال استحداث 295 بندا فرعيا جديدا لتغطية بعض المنتجات على وجه الخصوص وتعديل اسم 329 بندا فرعيا لتحديد اثرهم. وكذا حذف 48 بندا فرعيا بعد تقسيمهم.

وتخص هذه التعديلات “الجزء المتعلق بتسمية وترميز المنتجات” و”لا تمس بأي شكل نسب التعريفات والرسوم الواردة في التعريفة الجمركية”، حسب التعليمة.

كما تندرج عملية التعديل هذه حسب المديرية في “المرحلة الثانية من مسار اعادة هيكلة التعريفة الجمركية في جزئها المتعلق بترميز وبتسمية السلع، بهدف تخفيف اثر البنود الفرعية المسماة ب”الأخرى” من خلال تفكيكها وتعديل صيغها او استحداث بنود فرعية وطنية جديدة”.