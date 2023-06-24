جمارك برج باجي مختار تحجز كميات ضخمة من المواد الغذائية والوقود

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك ببرج باجي مختار، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية والوقود.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تم خلال هذه العملية النوعية، حجز 39,725 طن من الفرينة، و5,125 طن من السميد.

وكذا 5,3 طن من العجائن، و30 طن من السكر، و1000 صفيحة ذات سعة 5 لتر من زيت المائدة (المجموع 5000 لتر).

وكذا 336 علبة من البسكويت، و1320 علبة من الحليب الجاف، و22 برميل بسعة 200 لتر من المازوت (المجموع 4400 لتر). مع حجز أربع (4) شاحنات استعملت في التهريب.