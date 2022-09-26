جمارك بشار تحبط محاولة إدخال 9.8 قناطير “كيف” من المغرب إلى النعامة!

تمكنت فرق تابعة لمفتشية أقسام الجمارك في النعامة والتابعة للمديرية الجهوية للجمارك في بشار أقصى جنوب غرب البلاد، من التصدي لمحاولة إدخال كمية جد معتبرة من المخدرات القادمة من المغرب، وذلك إثر عملية تمشيط واسعة في الصحراء الكبرى.

وحسب ما علم من مصادر أمنية موثوقة، فإن الجهود الميدانية لرجال البدلة الرمادية، أثمرت بمصادرة شحنة مقدرة بـ 9 قناطير و 57 كيلوغراما، وهي أكبر كمية يجري اعتراضها على الحدود مع المغرب منذ بداية العام الجاري، وكانت السموم موزعة على ما يقارب 40 طردا ومهيأة للنقل والشحن في مركبات المهربين، حيث شاركت في إحباط هذه العملية مفرزة للجيش الشعبي الوطني ومصالح الدرك الوطني وأفراد من حرس الحدود، وقد تم إثرها فتح تحقيق موسع للوصول إلى المهربين الفارين من محيط العملية النوعية.

للإشارة، فإن جمارك بشار نجحت في سياق موازٍ في شلّ محاولة تمرير عتاد يستعمل في التنقيب عن الذهب، والذي كان عبارة عن 13 مولدا كهربائيا، إلى جانب 8 مطارق ضاغطة، وهذا في إقليم ولاية أدرار.