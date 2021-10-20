جمارك بشار تحبط محاولة لتهريب 62 ألف لتر من الوقود إلى دول الساحل

المحجوزات كانت منقولة على متن 3 شاحنات

أفشلت، أول أمس، الفرقة متعددة المهام للجمارك في برج باجي مختار التابعة للمديرية الجهوية للجمارك في بشار جنوب غرب البلاد، محاولة لتسريب شحنة جد معتبرة من المواد الطاقوية التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، والمقدرة بزهاء 62400 لتر من مادة البنزين، حيث تم ضبطها منقولة على متن 3 شاحنات متجهة نحو دول الساحل، وهذا خلال عملية مشتركة مع قوات الجيش الشعبي المرابطة في الجنوب الكبير.

وحسب ما جاء في بيان للجمارك، فإن الحمولة المذكورة كانت موزعة على 192 برميل، سعة الواحد منه مقدرة بـ 200 لتر، أي أنها كانت تحتوي ما مجموعه 24000 لتر من المادة الطاقوية المحجوزة، بالإضافة إلى حمولة أخرى قدرت بـ 38400 لتر من نفس المادة، والتي كانت معبأة في 24 خزانا، سعة الواحد منه وصلت إلى سقف 1000 لتر، وبدافع وقف استنزاف الطاقويات التي يشكل تهريبها خطرا كبيرا على المداخيل الاقتصادية للدولة، تبقى مصالح الجمارك برفقة مفارز الجيش في تصدٍ مستمر لها.