جمارك بشار تحجز أزيد من 238 ألف قرص “بريغابالين”

تمكن أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب والمخدرات والفرقة المتنقلة للجمارك التابعتين لمفتشية أقسام الجمارك ببشار، وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

وحسب بيان لمصالح الحمارك، أسفرت هذه العملية عن حجز 238.506 قرص مهلوس من المؤثرات العقلية. من نوع “بريغابالين” بتركيز 300 ملغ.

وأشارت المصاح نفسها، أن هذه العملية تعكس اليقظة الدائمة والتجند المستمر لمصالح الجمارك الجزائرية. بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، للتصدي لشبكات التهريب والجريمة المنظمة. بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على الصحة والأمن العموميين.

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