جمارك تبسة تحبط تهريب 6840 قارورة مشروبات كحولية

تمكنت الفرق العملياتية المتخصصة في مكافحة ظاهرة التهريب، التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بتبسة، من إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من المشروبات الكحولية، من مختلف الانواع والاحجام قدرت بـ 6840 قارورة، كانت محملة على متن شاحنة، تم توقيفها على مستوى بلدية قصر الصبيحي التابعة اداريا لولاية ام البواقي.

وتم في ذات السياق توقيف مركبة نفعية على مستوى الطريق الاجتنابي بمدينة الونزة، شمال ولاية تبسة، تبين بعد اجراء عملية التفتيش القانونية بانها محملة بـ 10 محركات لانواع مختلفة من المركبات، ليتم بعد استيفاء اجراءات التحقيق والسماع، تسليم المحجوزات الى قابض الجمارك، مع حساب الغرامات الجزافية المستحقة، وتحويل ملف القضية وتسليمه الى الجهات القضائية المختصة.