جمارك.. تسجيل 73 قضية في إطار مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية

سجلت مصالح الجمارك خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري، 73 قضية متعلقة بمكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود، تم خلالها ضبط 98 مخالفا.

وحسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للجمارك، فإنه وفي إطار مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود. سجلت الفرق الجمركية العملياتية الناشطة عبر كامل الإقليم الجمركي. بما يشمله من منافذ حدودية برية وبحرية وجوية. بالتنسيق الوثيق والمحكم مع مختلف الشركاء الأمنيين، حصيلة حجز معتبرة خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري.

وأظهرت هذه الحصيلة حجز 197.649 وحدة من الأقراص المهلوسة، و 52,74 كلغ من الاكستازي، و 218.200 علبة سجائر. بالإضافة كذلك إلى 81.600 لتر من الوقود وأكثر من 160 وحدة من المحركات وقطع غيار المركبات. و309 وحدة من ذخيرة الصيد و 240 هاتف نقال.

كما يتعلق الأمر بحجز 24.500 يورو، و 5.500 دينار تونسي، و 2.056 وحدة من مختلف المشروبات الكحولية. وما يفوق 2.500 وحدة من مواد التجميل ومستحضرات العناية الجسدية. بالإضافة كذلك إلى 268.280 كلغ من المواد الغذائية المدعمة وذات الاستهلاك الواسع. ناهيك عن و88.970 لتر من زيت المائدة، بالإضافة إلى محجوزات أخرى من الخضر الفواكه والمواد الغذائية المختلفة والمكملات الغذائية والتجهيزات الحساسة. والأواني المنزلية والألبسة والأحذية والخيوط والأقمشة والاسمنت وألعاب الأطفال والدراجات الهوائية.

وبلغ عدد المخالفين المعنيين في هذه القضايا 98 مخالفا، بينما يقدر عدد وسائل النقل المستعملة في التهريب 54 مركبة “سيارات سياحية ونفعية، شاحنات وجرارات ومقطورات وحاويات. في حين بلغ إجمالي الغرامات المفروضة نحو 3 مليارات دج.