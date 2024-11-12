جمارك.. تسجيل 92 قضية متعلقة بمكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية خلال أسبوع

سجلت مصالح الجمارك، خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 7 نوفمبر، 92 قضية متعلقة بمكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود، تم خلالها ضبط 121 مخالفا.

وأوضح بيان للمديرية العامة للجمارك أنه “في إطار مكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة العابرة للحدود. سجلت الفرق الجمركية العملياتية الناشطة عبر كامل الإقليم الجمركي بما يشمله من منافذ حدودية برية. بحرية وجوية، بالتنسيق الوثيق والمحكم مع مختلف الشركاء الأمنيين. حصيلة حجز معتبرة خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 7 نوفمبر من السنة الجارية”.

وأظهرت هذه الحصيلة حجز 432 كلغ من الكيف المعالج، 105260 وحدة من الأقراص المهلوسة، 27928 لتر من زيت المائدة. 8000 يورو، 3000 لتر من الوقود، و 1830 علبة سجائر.

كما تم حجز الهواتف النقالة ولواحقها، طيور، مواد التجميل ومستحضرات العناية الجسدية، مواد صيدلانية، تجهيزات حساسة. أجهزة كهرومنزلية، مواد غذائية، خضر وفواكه، بقوليات، مشروبات كحولية. أواني منزلية، ألبسة وأحذية جديدة ومستعملة، أقمشة، ذخيرة الصيد، مواد البناء، دراجات هوائية، مركبات، قطع غيار، معدات التنقيب عن المعادن وغيرها، حسب البيان نفسه.

وبلغ عدد المخالفين المعنيين في هذه القضايا 121 شخصا من بينهم 16 من جنسية أجنبية، بينما قدر عدد وسائل النقل المستعملة في التهريب 27 مركبة، وحاويات، فضلا عن مخالفات تم ضبطها على مستوى مراكز فحص الطرود البريدية، المكلفة بفحص المسافرين عبر المعابر الحدودية البرية، المطارات والمحطات البحرية لنقل المسافرين بالموانئ، يضيف المصدر.

وأشار البيان أن إجمالي الغرامات المفروضة قدر بما يفوق 2 مليار دج.

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