جمارك.. تعاون جزائري تونسي لتيسير حركة التبادل التجاري وتنقل الأشخاص عبر الحدود

إنعقد بتاريخ 29 ماي 2025 إجتماع تنسيقي جمع المديرين الجهويين للديوانة التونسية والجمارك الجزائرية. في إطار تعزيز التعاون الجمركي بين الجزائر وتونس. وذلك على مستوى المعبر الحدودي ملولة بطبرقة، الجمهورية التونسية.

وقد شارك في هذا اللقاء من الجانب الجزائري المديرون الجهويون للجمارك بكل من عنابة، تبسة وورقلة. فيما مثل الجانب التونسي المديرون الجهويون للديوانة بجندوبة، قفصة والقصرين.

ويندرج هذا الاجتماع ضمن جهود الطرفين الرامية إلى تعزيز التعاون الميداني وتنسيق الجهود بين الإدارتين الجمركيتين. بهدف تطوير آليات العمل المشترك وتيسير حركة التبادل التجاري وتنقل الأشخاص عبر الحدود.

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