جمارك.. تقليص آجال وتكاليف جمركة المركبات المستوردة من طرف الأفراد

نظّمت المديرية العامة للجمارك، أمس برئاسة اللواء، عبد الحفيظ بخوش، المدير العام للجمارك، اجتماعًا تنسيقيا خصّص لدراسة الصعوبات المسجَّلة في عملية جمركة المركبات المستوردة من طرف الافراد.

كما تضمن الإجتماع إعتماد حلول عملية من شأنها تقليص آجال المعالجة واحتواء التكاليف التي يتحملها الاشخاص. إضافة إلى التخفيف من حدة التكدّس على مستوى الموانئ ومناطق الإيداع. كما تم التطرق إلى القيود والعراقيل المسجلة، وتحديد جملة من التدابير المستعجلة لتسريع عمليات الجمركة من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، تحسين التنظيم اللوجستي بالمناطق المينائية وخارج المينائية. بالإضافة كذلك إلى الإستغلال الأمثل للنظام المعلوماتي للجمارك «ALCES» ووضع آليات للربط البيني بين مختلف المتدخلين قصد رفع الأداء وضمان انسيابية أكبر في المعالجة.

وفي ختام هذا الاجتماع، التزم جميع المشاركين بتسخير كل الوسائل والإمكانات الكفيلة بوضع حد لهذه الوضعية.