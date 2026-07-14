جمارك تلمسان تحجز 912 قنينة من المشروبات الكحولية

تمكن أعوان الفرقة متعددة المهام بسبدو، التابعة إقليميا لمفتشية أقسام الجمارك بتلمسان، من حجز 912 قنينة من المشروبات الكحولية المختلفة كانت مخبأة بإحكام داخل مركبة سياحية.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، تم حجز البضاعة المحظورة ووسيلة النقل المستعملة في التهريب. مع توقيف شخصين (02) مخالفين وإحالتهما على الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

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