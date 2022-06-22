جمارك تمنراست تحجز بضائع موجهة للتهريب
تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بولاية تمنراست من حجز شاحنة محملة ببضائع مختلفة موجهة للتهريب.
وفي بيان للمديرية العامة للجمارك، فقد تم حجز 840 كيس من الفرينة وزن 25 كلغ، و 40 کیس من السميد وزن 25 كغ، بالاضافة الى 1020 كرتون زيت المائدة في كل كرتون 4 صفائح بسعة 5 لتر؛و 3 خزانات بلاستيكية بسعة 1000 لتر معبأة بمادة المازوت.
كما أضاف البيان ان هذه العملية في إطار المهام الموكلة لمصالح الجمارك الجزائرية في إطار حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة تهريب المواد المدعمة.
وهذا تكريسا لمساعي السلطات العمومية الرامية للحفاظ على استقرار السوق الداخلية والحرص على التزويد المستمر للمواطن بالسلع الإستهلاكية.
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إحباط عملية لتهريب أزيد من 40 ألف لتر من المازوت في تمنراست!
إحباط عملية لتهريب أزيد من 40 ألف لتر من المازوت في تمنراست!
كما أحبطت مصالح أمن ولاية تمنراست بالتنسيق مع القطاع العملياتي بالناحية العسكرية السادسة، عملية تهريب كمية جد معتبرة من الوقود خارج التراب الوطني، قدرت بـ 40 ألف لتر من مادة المازوت.
وفي هذا السياق، قائع القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة إلى مصالح أمن ولاية تمنراست، مفادها وجود شاحنة ذات صهريج مخصصة لنقل المواد البترولية.
متواجدة على مستوى أحد المسالك الترابية بإقليم الولاية، بصدد تفريغ حمولتها، والمتمثلة في كمية كبيرة من مادة المازوت قدرت بـ 40000 لتر في شاحنة أخرى بها حاويات بلاستيكية بسعة 1000 لتر تحضيرا لتهريبها.
وفور ذلك، واستغلالا لما سبق، تم إعداد خطة أمنية محكمة، أين تم التوجه إلى عين المكان، حيث تمكنت عناصر الأمن من ضبط الشاحنتين سالفتي الذكر وتوقيف 3 أشخاص
يقومون بتفريغ مادة الوقود عن طريق ربط شاحنة الصهريج والشاحنة الأخرى بأنابيب بلاستيكية ومحرّك ضخ، وعليه تم توقيفهم وتحويلهم إلى مقر الأمن وفتح تحقيق في القضية بالتنسيق مع النيابة المحلية.
واستغلالا لمجريات التحقيق، تمكنت عناصر الضبطية القضائية من تحديد هوية مشتبه فيهما آخرين متورطان في القضية، ليتم توقيفهما كذلك وتحويلهما إلى مقر الأمر لمواصلة التحقيق.
كما أنجزت مصالح الأمن ملفا قضائيا بالخصوص، وسيتم تقديم المتورطين في القضية أمام الجهات القضائية المختصة في وقت لاحق للنظر في التهم الموجهة إليهم ومحاكمتهم.