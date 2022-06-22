جمارك تمنراست تحجز بضائع موجهة للتهريب

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بولاية تمنراست من حجز شاحنة محملة ببضائع مختلفة موجهة للتهريب.

وفي بيان للمديرية العامة للجمارك، فقد تم حجز 840 كيس من الفرينة وزن 25 كلغ، و 40 کیس من السميد وزن 25 كغ، بالاضافة الى 1020 كرتون زيت المائدة في كل كرتون 4 صفائح بسعة 5 لتر؛و 3 خزانات بلاستيكية بسعة 1000 لتر معبأة بمادة المازوت.

كما أضاف البيان ان هذه العملية في إطار المهام الموكلة لمصالح الجمارك الجزائرية في إطار حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة تهريب المواد المدعمة.

وهذا تكريسا لمساعي السلطات العمومية الرامية للحفاظ على استقرار السوق الداخلية والحرص على التزويد المستمر للمواطن بالسلع الإستهلاكية.

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