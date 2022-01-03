جمارك تمنراست تحجز 4 آلاف لتر من البنزين

حجز أعوان الفرقة الجهوية المتنقلة بولاية تمنراست، اليوم الاثنين 4 ألاف لتر من البنزين كانت مخبأة في مخزن مهجور.

وفي بيان للمديرية الجهوية للجمارك بتمنراست، أنه في إطار مكافحة التهريب بكل أشكاله، قام أعوان الفرقة الجهوية المتنقلة بتمنراست، بحجز 4.000 لتر من البنزين كانت مخبأة في مخزن مهجور.

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