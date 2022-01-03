جمارك تمنراست تحجز 4 آلاف لتر من البنزين
حجز أعوان الفرقة الجهوية المتنقلة بولاية تمنراست، اليوم الاثنين 4 ألاف لتر من البنزين كانت مخبأة في مخزن مهجور.
وفي بيان للمديرية الجهوية للجمارك بتمنراست، أنه في إطار مكافحة التهريب بكل أشكاله، قام أعوان الفرقة الجهوية المتنقلة بتمنراست، بحجز 4.000 لتر من البنزين كانت مخبأة في مخزن مهجور.
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وزير التجارة: نسعى أن تكون تمنراست بوابة لأسواق دول غرب إفريقيا
وزير التجارة: نسعى أن تكون تمنراست بوابة لأسواق دول غرب إفريقيا
كما قال وزير التجارة كمال رزيق، أن الدولة تسعى لأن تكون ولاية تمنراست كبوابة لأسواق دول غرب إفريقيا. من خلال دعمها من قبل سلطات البلاد والمؤسسات العمومية،
وجعلها قطبا تجاريا متميزا لتطوير المبادلات التجارية والإقتصادية مع دول الجوار.
وخلال إشرافه على إفتتاح الطبعة الـ35 لمعرض “الأسيهار” الدولي 2021، قال الوزير أن هذا المعرض يهدف إلى ترويج قدرات الجزائريين في مختلف المجالات وإعطاء الأولوية الكبيرة لتصدير المنتوجات الجزائرية.
وأشار رزيق، أن هذه الطبعة هي عرس كبير لتمنراست، بهدف تدعيم الروابط الجزائرية وترقية المنتوج الوطني، بعدة نشاطات. وتعزيز مكانة الجزائر الإقتصادية وولوج المنتجات الجزائرية للدول الجوار.
وتابع القول، أن هذا المعرض يمس عدة مجالات ونشاطات، كالشق الإقتصادي وهو معرض دولي للمنتوجات القابلة للتصدير.
والذي سيكون من 26 إلى 30 ديسمبر تحت شعار “تمنراست بوابة السوق الإفرقية”. يضم 150 مؤسسة عمومية وخاصة عارضة في مختلف قطاعات النشاط، وهو أكبر مشاركة منذ بداية هذه التظاهرة.
أما الشق التجاري فسيكون عبارة عن معرض تجاري لبيع المنتوجات ذات الإستهلاك الواسع. وذلك من 26 ديسمبر إلى غاية 8 جانفي، بأزيد من 100 عارض في شتى المجالات.
كما تضم هذه الطبعة نشاطات رياضية وثقافية، للتعريف بالثقافة والرياضة الجزائرية. مع الأخذ بعين الإعتبار طبيعة المنطقة، والترويج للصناعات التقليدية والسياحة الجزائرية.
ونوه رزيق بدور الجيش الوطني الشعبي الفعال في تحقيق الأمن بهذه المنطقة الحدودية.