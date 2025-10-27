جمارك تندوف تحجز 9 آلاف قرص مهلوس

تمكنت الفرقة المتعددة المهام للجمارك بحاسي خبي، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بتندوف بالتنسيق الميداني المشترك مع الدرك الوطني من حجز 9000 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 مغ كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة سياحية.

وأوضحت مصالح الجمارك في بيان لها، أنه تم حجز 9000 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 مع. وتوقيف شخصين وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.

كما أشارت أن هذه العملية تندرج ضمن الجهود المشتركة لمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

