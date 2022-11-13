جمارك: توقيف 63 مضاربا وغرامة 1.5 مليار دينار خلال 9 أشهر

سجلت المديرية العامة للجمارك خلال التسعة أشهر من سنة 2022، 142 عملية مداهمة لكشف المضاربين بالمواد الأساسية. أسفرت عن توقيف 63 شخصا مضاربا.

وقال محمد بن دادة مفتش عميد بالمديرية العامة للجمارك، أنه تم خلال التسعة أشهر من السنة الجارية القيام بـ 142 عملية مداهمة. أسفرت عن حجز سلع ومواد أساسية بقيمة 54.6 مليون دينار. كما بلغت القيمة الغرامية المستحقة 1.5 مليار دينار من عائدات المضاربين.

وأشار بن دادة خلال حديثه “للنهار”، أنه وخلال هذه العمليات الرقابية و المداهمات التي قامت بها الجمارك. تم توقيف أكثر من 63 شخصا.

وكشف بن دادة في ذات السياق، أن قانون المضاربة الذي سنه المشرّع، وإضافة إلى بعض المواد من قانون العقوبات التي تضمن 3 مواد مهمة في التطبيق والقانون 21/15 المؤرخ في 21 ديسمبر 2021. هو مسعى كل السلطات الأمنية وعلى رأسها الجمارك. للقيام بواجبلها وللتدخل بالتنسيق مع المصالح الامنية في العمليات الميدانية لرقابة الوثائق وقانونية المواد لمحاربة جشع التجار.