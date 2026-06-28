جمارك.. توقيف 8 أشخاص وحجز مسدس وطلقات نارية بوهران

تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بوهران خارجي، بالتنسيق مع مفرزة من الجيش الوطني الشعبي، من تنفيذ عملية. في إطار المهام الميدانية الرامية إلى مكافحة مختلف أشكال الجريمة والتهريب.

العملية أسفرت عن حجز سلاح ناري “مسدس”، و حجز 12 طلقة نارية من عيار 09 ملم. وكذا حجز مبلغ مالي قدره 692.000,00 دج. بالإضافة كذلك إلى حجز سيارتين سياحيتين .

كما أسفرت العملية عن توقيف ثمانية أشخاص، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك. لمواصلة الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة.

وتكرّس هذه العملية يقظة وجاهزية مصالح الجمارك الجزائرية في التصدي لمختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود، كما تعكس فعالية التنسيق الميداني بين الأجهزة الأمنية والعسكرية في حماية الأمن العام وصون الاقتصاد الوطني.

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