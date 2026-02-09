جمارك.. حجز أكثر من 11 ألف قرص “بريغابالين” بالجلفة

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام بقطارة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالجلفة اقليم إختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالاغواط. بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي من حجز كمية من الأقراص المهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ قدرت بـ 11685 قرص على متن سيارة سياحية.

وأسفرت العملية عن حجز وسيلة النقل المستعملة وتوقيف متهمين واحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

وأكدت هذه العملية التزام الجمارك الجزائرية، بالتنسيق مع مختلف أسلاك الدولة، بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة.