جمارك.. حجز أكثر من 25 ألف قرص مهلوس مُموهة داخل سيارة بباتنة

تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك بباتنة، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، وخلال عمليتين منفصلتين نفذتا ضمن إقليم اختصاصها. من حجز 25.340 قرصًا مهلوسًا من نوع “بريغابلين 300 ملغ”، كانت مخبأة بإحكام قصد التمويه والتضليل.

العملية جاءت في إطار مواصلة الجهود الميدانية الرامية إلى مكافحة التهريب والجريمة المنظمة وحماية الصحة العمومية. كما أسفرت العمليتان عن توقيف ثلاثة أشخاص، مع حجز سيارتين استعملتا في نقل وترويج هذه السموم. ليتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، لاستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها.

