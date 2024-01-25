جمارك.. حجز أكثر من 67 كلغ كوكايين و10 أطنان من الكيف المعالج

كشف المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن مصالح الجمارك قامت بجهود حثيثة لمكافحة التهريب بشتى أنواعه.

وأشاد اللواء بخوش خلال كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للجمارك، بالمجهودات المعتبرة التي يبذلها منتسبو جهاز الجمارك العاملين على مستوى كافة المصالح والوحدات الجمركية عبر كامل التراب الوطني. وفاء للوطن وخدمة للإقتصاد الوطني بكلّ مهنية واحترافية. وكذا أعوان الفرق الجمركية العملياتية المرابطين عبر الحدود الوطنية. والمجندين على الدوام لمكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود.

كما أوضح اللواء بخوش، أن الجهود الحثيثة المبذولة في مجال مكافحة التهريب بشتى أنواعه، وبالتنسيق المحكم مع مختلف الأسلاك الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، توجهت بتحقيق حصيلة نوعية خلال سنة 2023. كما أفضت إلى إفشال محاولات إجرامية عديدة لإدخال السموم إلى الوطن. حيث تم خلالها حجز أكثر من 67 كلغ من الكوكايين وأكثر من 10 أطنان من الكيف المعالج.

كما أكد المدير العام للجمارك التجند الدائم والتام لجهاز الجمارك الجزائرية في مرافقة ودعم كافة الجهود في سبيل ترقية النشاط الجمركي بالتنسيق مع الجهات القضائية. الأسلاك الأمنية وكافة مؤسسات الدولة المكلفة بتأطير التجارة الخارجية. وكذا جميع مرتفقيها في سبيل الرقي باقتصادنا الوطني وخدمته.

وحثّ اللواء بخوش، الإطارات الجمركية الحاضرة، ومن خلالهم كافة منتسبي الجهاز بمختلف رتبهم ووظائفهم، وعبر كامل الإقليم الوطني. على مواصلة المجهودات المبذولة خدمة للمؤسسة الجمركية والتصدي لمختلف الجرائم التي تنخر بالاقتصاد الوطني. وكذا تجسيد مساعي السلطات العليا للبلاد، لاسيما تلك التي تنصب في سياق تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور