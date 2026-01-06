جمارك.. حجز أكثر من 723 ألف قرص مهلوس بمسعد

تمكن اعوان كل من الفرقة المتنقلة للجمارك بالجلفة والفرقة المتعددة المهام بقطارة بالتنسيق مع افراد الجيش الوطني وافراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بمسعد، من تحقيق عملية نوعية.

العملية جاءت في سياق النشاط الميداني الحثيث والمتواصل للفرق الجمركية العملياتية، وتمثلت في حجز كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة نوع بريغبالين 300 ملغ. قدرت هاته الكمية بـ 723300قرص مهلوس، كانت مخبأة على متن شاحنة بمقطورة. حيث تم توقيف متهمين وتقديمهم امام الجهات القضائية المختصة.

وتؤكد هذه العملية التزام الجمارك الجزائرية، بالتنسيق مع مختلف أسلاك الدولة، بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التهريب والجريمة.