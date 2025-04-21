جمارك.. حجز سلع ومواد استهلاكية بحوزة مسافرين بميناء بجاية

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمحطة البحرية لميناء بجاية “شيخ حداد”. التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بجاية. أثناء المعالجة الجمركية عند الخروج، لمسافرين متوجهين إلى ميناء مرسيليا بفرنسا. من إحباط محاولة تهريب لبضائع مختلفة، تكتسي طابعا تجاريا.

العملية جاءت في إطار ممارسة المهام الحمائية التي يضطلع بها جهاز الجمارك الجزائرية. لاسيما المتعلقة بالرقابة الجمركية الممارسة على الحركة الحدودية للمسافرين من وإلى الخارج. وعلى أمتعتهم ووسائل نقلهم، عبر مختلف المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية.

و تمثلت المحجوزات في مواد استهلاكية مدعمة وواسعة الاستهلاك، تم ضبطها مخبأة في أمتعة أحد المسافرين على متن مركبته الشخصية. وكذلك كمية من السجائر كانت ملفوفة بورق الألمنيوم للتملص من الرقابة عن طريق جهاز السكانير. كانت مخبأة بإحكام في الصندوق الخلفي للسيارة، وكذا داخل عجلة الانقاذ.

وقد قدرت كمية المحجورات بـ 192 قارورة مشروبات غازية جزائرية الصنع مختلفة الأحجام. 40 كلغ من مادة البطاطا. ⁠25 كلغ من مادة الحمص. ⁠440 علبة سجائر من نوع مارلبورو.⁠ بالإضافة كذلك إلى عمليات حجز طفيف على مسافرين. مكنت من ضبط كميات من مادة زيت الزيتون وزيت المائدة، ومواد استهلاكية أخرى.