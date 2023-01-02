جمارك: حجز كميات معتبرة من الأقراص المهلوسة عبر 3 ولايات

تمكنت مصالح الجمارك بالتنسيق مع المصالح الأمنية، من حجز كميات معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع “بريغابالين 300 مغ” بكل من الأغواط، الجلفة وتيارت. بالإضافة كذلك إلى حجز ثلاث مركبات إستعملت في التهريب وإحالة الموقوفين على الجهات القضائية.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، فإنه في سياق ممارسة النشاط الميداني للفرق الجمركية العملياتية بإقليم إختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط. والمبذول في إطار مكافحة التهريب بشتى أشكاله، لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية. تمكّن أعوان كل من الفرقة المتنقلة للجمارك والفرقة المتعددة المهام للجمارك بقطارة. التابعتين لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالجلفة، من حجز 1601 قرصا مهلوسا من نوع “بريغابالين 300 ملغ”.

وفي عملية ثانية، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بغرداية. بالتنسيق مع كل من أعوان الفرقة الجهوية للجمارك المتخصصة في مكافحة التهريب بالأغواط وأفراد الجيش الوطني الشعبي. من حجز كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 109.200 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين 300 ملغ”.

وفي عملية أخرى بالشلف، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بتيارت، بالتنسيق مع الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالسوقر. التابعتين لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بتيارت، من حجز الأقراص المهلوسة قدرت بـ 2392 قرصا مهلوسا من نوع “بريغابالين 300 ملغ”.

وتمّ على إثر العمليات الثلاث “حجز ثلاث مركبات استعملت في التهريب، مع إحالة الموقوفين على الجهات القضائية المختصة”، ونوّهت المديرية العامة للجمارك، إلى أنّ هذه العمليات تكرّس “جاهزية أعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم الدائم في سبيل مكافحة كل ما من شأنه زعزعة النظام والأمن العامين أو المساس بصحة المواطن وسلامته”.

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