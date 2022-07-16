جمارك: حجز كميات هامة من وقود المازوت الموجه للتهريب ببرج باجي مختار

قامت مصالح الجمارك بحجز كميات هامة من وقود المازوت الموجّه للتهريب بمنطقة برج باجي مختار بولاية أدرار.

وحسبما أفاد به اليوم السبت بيان للمديرية العامة للجمارك، فإن أعوان الفرقة متعددة المهام للجمارك ببرج باجي مختار التابعة إقليميا لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بولاية أدرار. بالتنسيق مع كل من أفراد الجيش الوطني الشعبي و عناصر الأمن الوطني قد تمكنوا على إثر عملية مداهمة لإحدى المستودعات المشبوهة في تهريب الوقود من حجز 26148 لترا من مادة المازوت. كانت معبأة بصهريج شاحنة و 200 برميلا حديديا فارغا.

و حسب المديرية العامة للجمارك، فقد تمكنت ذات الفرقة بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. و على إثر أربع عمليات متفرقة أخرى من حجز 14 مطرقة ضاغطة و 8 مولدات كهربائية. بالإضافة كذلك إلى 56 برميل تحوي على 11200 لتر من مادة المازوت و 192 كيسا من مادة الفرينة ” وزن 50 كغ” و قطع غيار مختلفة علاوة على شاحنة. بالإضافة كذلك إلى ثلاث سيارات رباعية الدفع.

وأضافت المديرية العامة للجمارك، أن هذه العمليات تندرج ضمن “الجهود الميدانية الحثيثة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية المبذولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. في إطار حماية الإقتصاد الوطني و مكافحة التهريب بشتى أشكاله. لاسيما مكافحة تهريب المواد المدعمة تكريسا لمساعي السلطات العمومية الرامية للحفاظ على استقرار السوق الداخلية. و كذا الحرص على التزويد المستمر للمواطن بالسلع الإستهلاكية”.