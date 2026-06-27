جمارك.. حجز كمية معتبرة من الكيف والمهلوسات ببشار وسطيف

تمكنت الفرق العملياتية للجمارك الجزائرية، بالتنسيق مع مختلف الشركاء الأمنيين، خلال عمليات نوعية بكل من إقليمي اختصاص المديرية الجهوية للجمارك ببشار والمديرية الجهوية للجمارك بسطيف، من حجز كميات معتبرة من المخدرات (كيف معالج) والمؤثرات العقلية.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، تمكنت الفرق العملياتية، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. ومفرزة حرس الحدود، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك ببشار، من إحباط محاولتي. تهريب أسفرتا عن ضبط 1.390 كلغ و600 غرام من الكيف المعالج.

كما تمكن أفراد الفرقة متعددة المهام بالمسيلة، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك ببرج بوعريريج. بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، وعلى إثر عمليات ميدانية منفردة وأخرى مشتركة مع مختلف الشركاء الأمنيين. من إحباط محاولات تهريب 21.043 قرصًا مهلوسًا من نوع بريغابالين (300 ملغ). أجنبي المنشأ، كانت مخبأة بإحكام داخل أجزاء وتجاويف مركبات سياحية. مع مصادرة المحجوزات ووسائل النقل المستعملة، وتوقيف المخالفين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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