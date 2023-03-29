جمارك: حجز كمية معتبرة من كاميرات المراقبة والبضائع المهربة بالجلفة

تمكنت مصالح الجمارك من حجز عدد معتبر من كاميرات المراقبة ومن البضائع المهربة الأخرى، بولاية الجلفة.

وحسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمديرية العامة للجمارك، فإن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالجلفة. الواقعة بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط. تمكنوا من حجز 4960 وحدة كاميرات مراقبة مختلفة الأنواع (مصنفة ضمن التجهيزات الحساسة). الإضافة كذلك إلى 6830 كبة من خيط الخياطة وكذا 5422 وحدة من مواد التجميل مختلفة الأنواع.

و تم ضبط هذه المحجوزات على إثر توقيف وتفتيش مركبة نفعية. كما تندرج عملية الحجز هذه -حسب البيان- “في إطار ممارسة المهام الحمائية لمصالح الجمارك الجزائرية والمتعلقة بمكافحة التهريب بشتى أشكاله.