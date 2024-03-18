جمارك.. حجز مهلوسات وإحباط تهريب شحنات من السكر في 3 ولايات

أعلنت مصالح الجمارك، عن تمكنها من حجز كمية معتبرة من المهلوسات بولايتي غرداية وعين تموشنت. وإحباط محاولة تهريب شحنات من السكر بإن قزام.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، فإنه ومواصلة للنشاط العملياتي المشترك والمنسق، تمكّن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بغرداية. بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، على إثر عملية مشتركة مع عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزلفانة. من حجز 11.100 كبسولة مهلوسة من نوع بريغيالين 300 ميلغرام. وأسفرت هذه العملية أيضا عن توقيف شخص وحجز سيارة سياحية إستعملت في التهريب.

من جهة أخرى، تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالعامرية التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بعين تموشنت. من حجز 495 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ”. إثر تفتيش سيارة سياحية في حاجز ميداني، وسمحت العملية بتوقيف ثلاثة أشخاص وإحالتهم أمام الجهات القضائية المختصة.

كما تمكن في سياق متصل أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بإن قزام. في عمليتين متفرقتين بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. من إحباط محاولة تهريب شحنات من السكر قدّرت بـ 177 كيسا بوزن 25 كيلوغراما للكيس الواحد. حيث قدّرت الكمية الإجمالية المحجوزة بـ 4425 كيلوغراما، مع حجز ثلاث مركبات رباعية الدفع استعملت في التهريب. بالإضافة كذلك إلى توقيف ستة أشخاص أحدهم من جنسية أجنبية.

وأتى ما تقدّم في سياق الجهود الميدانية المتواصلة في مكافحة التهريب، لاسيما تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وعلى نحو يعزّز التجند الدائم لأجهزة الدولة في مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.