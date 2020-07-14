جمارك.. حجز 1050 وحدة من المشروبات الكحولية في الجلفة

أخبار الجزائر
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جمارك.. حجز 1050 وحدة من المشروبات الكحولية في الجلفة
بقلم معين تيت

تمكنت الفرقة المتنقلة لمفتشية أقسام الجمارك في الجلفة من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف السعات والأحجام.

وحسب بيان المديرية العامة للجمارك في “الفايسبوك”، فقد تمت هذه العملية ليلة 12 جويلية الجاري إثر دورية مراقبة عادية في الطريق الوطني رقم 01 عند مفترق الطرق “زعفران حاسي بحبح” في الجلفة.
وتمثلت المحجوزات في 1050 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأحجام والسعات أجنبية ومحلية الصنع، والتي كانت محملة على متن سيارة سياحية من نوع “سامبول”.
وقد تم حجز البضاعة وتقديم المتهم إلى العدالة بغرض إتمام إجراءات المتابعة القضائية في حقه.


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