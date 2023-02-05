جمارك: حجز 13600 لتر من البنزين الموجه للتهريب بتمنراست

تمكنت مصالح الجمارك بتمنراست، من حجز 13600 لتر من البنزين الموجّه للتهريب.

حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان للمديرية العامة للجمارك، فإنه ومواصلة للجهود الميدانية الحثيثة لمصالح الجمارك الجزائرية بإقليم إختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست. تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بتمنراست. من كشف مخبأ مهيأ خصيصا لتخزين البضائع الموجهة للتهريب وحجز 13600 لتر من البنزين كانت بداخله”.

كما جاء في عملية ثانية تم تنفيذها في سياق برنامج المراقبة الميدانية المشتركة للفرق الجمركية العملياتية مع المصالح الأمنية. تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بعين قزام. بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. من توقيف مركبة رباعية الدفع وحجز عتاد مخصص للتنقيب عن المعادن تمثل في 23 مولد كهربائي. بالإَافة كذلك إلى 17 مطرقة ضاغطة و حوالي 97,5 غرام من مادة (TNT), بحسب نفس المصدر.

و تندرج العمليتان في إطار ممارسة الدور الحمائي لمصالح الجمارك الجزائرية وتجند أعوانها التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله.