جمارك.. حجز 1658 قرص “بريغابالين” في الأغواط

أخبار الجزائر
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جمارك.. حجز 1658 قرص “بريغابالين” في الأغواط
بقلم معين تيت

تمكنت الفرقة متعددة المهام في القطارة بالجلفة من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة كانت مهيأة للترويج.

وحسب بيان المديرية العامة لجمارك الأغواط، فإن أفراد الفرقة تمكنوا من حجز هذه الممنوعات يوم 26 جوان على الساعة التاسعة ليلا عند المدخل الشمالي لبلدية “القطارة”.
وقد تمثلت المحجوزات في كمية من الأقراص المهلوسة تقدر بـ 1658 قرص من نوع “بريغابالين” من سعة 300 ملغ على متن شاحنة نفعية من نوع “مرسيدس”.
وقد تم حجز البضاعة الممنوعة وتقديم المتهمين أمام العدالة من أجل إتمام إجراءات المتابعة القضائية.


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