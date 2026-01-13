جمارك.. حجز 31 ألف خرطوشة سجائر أجنبية بالأغواط

تمكن أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب بالأغواط ، بالتنسيق مع أفراد مصلحة مكافحة الاتجار الغير مشروع للمخدرات وعناصر الشرطة القضائية التابعتين لمصالح الأمن بالأغواط من حجز كمية من السجائر الأجنبية.

العملية جاءت في سياق النشاط الميداني الحثيث والمتواصل للفرق الجمركية العملياتية. حيث تم حجز 31000 خرطوشة على متن شاحنة. وأسفرت العملية عن حجز وسيلة النقل المستعملة وتوقيف المتهم.

وأكدت مصالح الجمارك إلتزامها بالتنسيق مع مختلف أسلاك الدولة، بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة. كما تعكس جاهزية مختلف المصالح ويقظتهم.