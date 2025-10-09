إعــــلانات
أخبار الجزائر

بقلم أمينة داودي
جمارك.. حجز 32 كلغ من “الكيف” بتيارت
تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام بتيسمسيلت، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بتيارت، إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالشلف. من حجز 32 كلغ من مادة الكيف المعالج.

العملية جاءت بالتنسيق مع أفراد الدرك الوطني بالسوقر. وأسفرت عن حجز وسيلة النقل المستعملة في التهريب. وتوقيف شخص تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

وتندرج هذه العملية في إطار تجند مصالح الجمارك الجزائرية وأجهزة الدولة لمكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامته

