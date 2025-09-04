جمارك.. حجز 33.400 وحدة مفرقعات بسطيف

تمكن أفراد الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بسطيف. في نشاطات ميدانية مشتركة مع أفراد الدرك الوطني والأمن الوطني. من حجز 33.400 وحدة مفرقعات مختلفة الأنواع والأحجام.

تنفيذا للتدابير الإحترازية والإجراءات الأمنية الرامية إلى تعزيز الرقابة الجمركية على حركة الأشخاص. البضائع والمركبات، لمكافحة جريمة التهريب والاتجار غير الشرعي بالمفرقعات والألعاب النارية. وذلك تزامنا مع إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف (1447ه-2025م).

وتندرج هذه العملية في إطار تنفيذ مخططات العمل التنسيقية مع مختلف الشركاء الأمنيين، بهدف دحض كل محاولات الاتجار غير الشرعي بهذه المواد المحظورة والخطيرة، التي تمس بالأمن والصحة والسكينة العموميين.

