جمارك: حجز 3352 كلغ من “الكيف” وأكثر من 8 مليون قرص مهلوس و295 كلغ من الكوكايين

تمكنت مصالح الجمارك، خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية 2025. من حجز كميات معتبرة من المخدرات والأقراص المهلوسة عبر التراب الوطني.

وأوضحت المديرية في العدد الأخير من مجلة “الجمارك”، أنه في اطار مكافحة كافة أشكال التهريب والجريمة العابرة للحدود. وخاصة التجارة غير المشروعة “تمكنت الفرق الجمركية خلال الثلاثي الثاني من 2025, من حجز أزيد من 3352 كلغ من الكيف المعالج. و8 مليون و723 ألف و307 وحدة من الأقراص المهلوسة، وما يقارب 295 كلغ من الكوكايين”. كما حجزت المصالح ذاتها 143 ألف و140 علبة و8831 كلغ من المواد التبغية.

من جهة أخرى، قامت الفرق العملياتية للجمارك بحجز 10 قطع من الأسلحة. وفقا للمديرية العامة.

وفي إطار مكافحة المضاربة وتهريب المواد المدعمة، تمكنت مصالح الجمارك خلال الفترة “مارس- جوان” 2025 من حجز 69 ألف و956 كلغ و20 ألف و790 لتر من المواد المدعمة. بالإضافة كذلك إلى 114 ألف و400 لتر من الوقود.

وأسفر النشاط الميداني الذي سجلته المصالح والفرق الجمركية العملياتية كذلك، عن حجز 968 ألف و53 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية.

و تندرج هذه العمليات في اطار ممارسة المهام الحمائية المنوطة بالجهاز عبر كامل الاقليم الجمركي. بالتنسيق المحكم مع مختلف الأجهزة الأمنية -يضيف المصدر-

