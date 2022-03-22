برج بوعريريج: إحباط تهريب 345 قرص مهلوس و1344 وحدة خمر

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك ببرج بوعريريج، وفي عمليتين متفرقتين، من إحباط عملية تهريب مهلوسات ومشروبات كحولية.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، فقد تم إحباط تهريب 345 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 ملغ.

بالإضافة إلى 1344 وحدة مشروبات كحولية مختلفة الأنواع والأحجام مع حجز مركبة نفعية وشاحنة.

وتأتي هذه العمليات، مواصلة للمجهودات الميدانية الحثيثة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية والمبذولة في إطار مكافحة التهريب بشتى أنواعه.

جمارك: حجز 3600 قرص مهلوس و2203 هاتف نقال مموهة بالبطاطا!

كما تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام، بأسطيل التابعة لمصالح مفتشية أقسام الجمارك بالوادي، من حجز ما 3600 قرصا مهلوسا.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، فقد تم حجز الكمية المذكورة، بالتنسيق مع أفراد الدرك الوطني بأسطيل، وفي عمليتين منفصلين.

كما تم حجز 3600 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 ملغ، و2203 هاتف نقال مختلفة الأنواع مموهة بكمية من مادة البطاطا. بالإضافة إلى حجز سيارة سياحية وشاحنة.

كما تأتي هذه العمليات، مواصلة للجهود الحثيثة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية. بالتنسيق مع المصالح الأمنية في إطار مكافحة التهريب بشتى أنواعه.

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