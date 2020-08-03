جمارك.. حجز 38400 لتر من البنزين والمازوت في رقان

تمكنت الفرقة متعددة المهام للجمارك في رقان بأدرار من حجز كمية معتبرة من مادتي البنزين والمازوت على متن شاحنتين قدرت بـ 38400 لتر.

وحسب بيان المديرية العامة للجمارك في صفحتها الرسمية على “الفايسبوك”، فإن العملية تمت من طرف الفرقة متعددة المهام للجمارك في رقان بالتنسيق مع عناصر الجيش الوطني الشعبي وأفراد الدرك الوطني برقان بالنقطة الكيلومترية 150 جنوب غرب مدينة رقان.

وقد تم حجز بضاعة خاضعة لرخصة تمثلت في 36400 لتر من البنزين و 2000 لتر من المازوت كانت محمّلة على متن شاحنتين من نوع “رونو”، إضافة الى حجز سيارة من نوع “طويوطا هيليكس