جمارك: حجز 4 آلاف أورو و19 ألف دينار تونسي بالطارف

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالطارف، من حجز 4 آلاف أورو و19 ألف دينار تونسي.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في سياق مواصلة الجهود الميدانية الحثيثة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية، أين تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالطارف. بإقليم إختصاص المديرية الجهوية للجمارك بعنابة، وعلى إثر عمليتين متفرقتين من حجز 4.000 أورو و 19.000 دينار تونسي.

كما أشار البيان، إلى أن العمليتان تكرسان يقظة وصرامة أعوان الجمارك الجزائرية المجندين ليلا ونهارا في سبيل آداء واجبهم المهني. لاسيما في إطار قمع المخالفات المرتكبة خرقا للتشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.