جمارك.. حجز 8100 قرص مهلوس بالأغواط والجلفة

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بالجلفة، بالتنسيق مع فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات التابعة لأمن ولاية الجلفة. كما تمكن أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب للجمارك بالأغواط رفقة الفرقة المتنقلة للجمارك بالجلفة. بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، من تنفيذ عمليتين نوعيتين.

وأسفرت العمليتان عن حجز 8100 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ. حجز 600 غرام من الكيف المعالج. توقيف 3 أشخاص وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة. حجز مركبة سياحية استُعملت في نقل المؤثرات العقلية.

وتندرج هذه النتائج ضمن المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الجمارك الجزائرية، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، لحماية المجتمع والتصدي لشبكات التهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية