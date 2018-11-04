جمارك: سحب كتب السحر والشعودة بأمر من لجنة القراءة

قال رئيس مفتشية أقسام الجمارك بوزيد دحية،أن الكتب التي تتحدث عن السحر والشعودة،لا يمكن سحبها إلا بأمر من لجنة القراءة.

وأكد دحية خلال حلوله ضيفا على حصة قهوة وجرنان، أن هذا النوع من الكتب لا يعرف إقبال من طرف المواطنين.

خاصة وأن هذا النوع يخضع لإعادة القراءة من قبل اللجنة، حتى يتم الفصل فيه لحجزه وإتلافه.

كما أكد دحية، أن عملية المراقبة تبدأ قبل 20 يوما من فتح المعرض وهذا للحد من الكتب الممنوعة من العرض.

هذا وكشف رئيس مفتشية أقسام الجمارك بالصنوبر البحري، أن كل الكتب المعروض في صالون “سيلا” معفية من الحقوق والرسوم الجمركية.