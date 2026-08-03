جمارك سطيف تحبط تهريب أكثر من قنطار “مخدرات” وتوقف 6 أشخاص

تمكن أفراد الفرقة الجهوية لمكافحة تهريب البضائع والمخدرات التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف، بالتنسيق مع مصالح الجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية الخامسة. على إثر تفتيش منزل، من ضبط كمية معتبرة من مادة الكيف المعالج، قدرت ب105 كلغ.

العملية جاءت لمجابهة كل أشكال الجريمة ذات الصلة بتهريب والاتجار غير الشرعي بالمخدرات، وعلى إثر نشاط ميدانيي ليلي مشترك. حيث تمت مصادرة البضاعة المحظورة، وثلاث مركبات، مع توقيف (06) متورطين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.

وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المشتركة المتواصلة، التي تبذلها كافة المصالح الأمنية لمكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود، والمساهمة الفعالة في حماية المجتمع والحفاظ على الصحة العمومية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور