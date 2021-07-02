جمارك سطيف تحجز أكثر من 600 ألف خرطوشة صيد

إلى جانب أزيد من 390 ألف قرص “شيشة”

تمكن، أول أمس، أفراد الفرق الجمركية التابعة لمفتشية أقسام الجمارك في برج بوعريريج، الفرقة متعددة المهام بالمسيلة، الواقعة ضمن إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك في سطيف، إثر نشاطات عملياتية، من إحباط 3 عمليات تهريب نوعية متفرقة لبضائع محظورة، مستوردة عن طريق التهريب، حيث ومن خلال نصب حواجز جمركية، تم توقيف السيارات والقيام بعمليات التفتيش الاعتيادية في إطار الصلاحيات المخولة لأعوان الجمارك، تم الكشف عن بضائع محظورة مهربة مخبأة بإحكام داخل تجاويف وفراغات أجزاء المركبات.

وقد أسفرت عملية التفتيش اليدوي للمركبات من طرف أفراد الفرقة المتنقلة ببرج بوعريريج بالتنسيق مع القطاع العملياتي العسكري ومصالح الأمن الوطن ببرج بوعريريج، من حجز 216 علبة كرتون من الحجم الكبير تحتوي على ٦٠٧٤٢٨ خرطوشة فارغة لبنادق صيد ذات كبسولة، أجنبية المنشأ من عيار 12 مم.

كما ضبط أفراد الجمارك في نفس العملية، 70 كيسا من ألياف الخيوط، ٣٠٩١٠٤ قرص “شيشة”، مبلغ مالي قدر بـ 7.544.500.00 دج، فيما حجزت الفرقة متعددة المهام بالمسيلة في عمليتين متفرقتين، 2451 قرص من المهلوسات العقلية من نوع “بريغابالين” ٣٠٠ ملغ، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب أحكام المواد 310 ، 303 ،226 و324 من قانون الجمارك، وكذا المواد ٢ ، ١٠، ١٢ و16 من الأمر رقم 05 – 06 المتعلق بمكافحة التهريب، كما تم حجز وسائل النقل المستعملة في عملية التهريب وتقديم المخالفين للجهات القضائية المختصة.