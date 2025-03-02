جمارك سطيف تحجز كمية من الكوكايين وقرابة 6 آلاف قرص “بريغابالين”

تمكن أعوان الفرقة الجهوية لتهريب البضائع والمخدرات بسطيف، التابعة إقليمياً للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف، من إحباط محاولتي تهريب، وذلك في عملية مشتركة مع أفراد الجيش الوطني الشعبي.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، أسفرت العمليتان عن حجز 161 غرامًا من الكوكايين و5999 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين (300 ملغ). حيث تم ضبط الكمية الأولى خلال نقطة تفتيش، بعد إخضاع شخص كان يستقل سيارة أجرة غير شرعية للمراقبة. أما العملية الثانية، فقد أسفرت عن ضبط المواد الممنوعة إثر تفتيش دقيق لمركبتين.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم حجز البضائع المحظورة ووسائل النقل المستعملة في التهريب، مع توقيف المخالفين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

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