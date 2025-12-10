جمارك سطيف تحجز 2670 قرص مهلوس

تمكنت كل من الفرقة المتنقلة والفرقة متعددة المهام للجمارك، التابعتين لمفتشية أقسام الجمارك بسطيف، من إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب والأدوية المصنفة ذات الخصائص المؤثرة عقليا، قدرت بـ 2670 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، أجنبية المنشأ.

وأوضح بيان لمصالح الجمارك، أنه أثناء نصب حاجز نظامي ليلي، تم حجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 2670 قرص مهلوس. من نوع بريغابالين 300 ملغ، أجنبية المنشأ، مخبأة داخل أجزاء وتجاويف مركبة سياحية.

كما أسفرت العملية عن حجز البضاعة المحظورة، أربع (04) هواتف نقالة، ووسيلة النقل المستعملة. مع توقيف (03) مخالفين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.

