جمارك سكيكدة تحجز 600 ألف “CD شينوي” بالميناء

حجز عناصر مفتشية الجمارك بميناء سكيكدة، اليوم، أكثر من 600 ألف قرص مصغوط مصنعة في الصين.

كانت داخل حاويتين بطول 40 متر للواحدة على متن باخرة تحارية قدمت من دولة الصين .

وحسب ما توفر من معلومات فإن صاحب البضاعة صرح بأن الحاويتين محملتين ببضاعة مختلة دون الإشارة إلى الأقراص المضغوطة.

التي تخضع إلى ضريبة تجاه onda وحقوق الجمركة.

وهو ما بعتبر تهرب من اتمام الاجراءات القانونية المعمول بها في مجال التصدير والاستيراد.

لكن عمليات التفتيش التي قام بها أعوان المفتشية مكنت من حجز البضاعة المذكورة.

هذا وقد تم فرض غرامة مالية تساوي مرتين قيمة البضاعة.